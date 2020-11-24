Son dakika haberi: Zengin olma hayali kabusa döndü! "Gerekirse senden boşanırım yine de bu işe girerim"

"SENET TEKLİF ETTİ, ERTESİ GÜN ZORLA SENET ALDILAR DİYE BİZİ SAVCILIĞA VERDİ"

M.N., "Bize senet teklifinde bulundular. Tuba P., bize 1 milyon 800 bin TL ödeyeceğine dair senet verdi. Daha sonra savcılığa zorla benden senet aldılar diye suç duyurusunda bulundu. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğumuzda da benimle hareket edenlerin sonu gidin bakın ne haldeler, siz sürünmeye devam edeceksiniz gibi şeyler söyledi. Bunlar bizi nitelikli dolandırdılar. Hesaplarının hacklendiğini söylüyorlar, biz buna inanmıyoruz. Ortağı da Tuba P.'nin hesabında 200 trilyon para olduğunu gördüğünü söylüyor. 200'e yakın mağdur var ortada. 10 ay önce başladı bu ticaret bunlar 6 yıldır Erzurum'da bu işi yapıyorlarmış. Sonradan bitcoin olduğunu söylediler ama iş işten geçmişti. İnsan bilerek gidip de alın teri ile kazandığı parayla kumar oynamaz. 1 milyon 640 bin lira kaybımız var" dedi.





"KAĞIT ÜSTÜNDEKİ BOŞANMAMIZ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"



Tuba P. ile eşinin kredi çekmek için bankaya gittiklerini ifade eden M.N., "Ancak benim eskiden bankalara olan borcumdan dolayı eşime, benimle resmi nikahı var diye krediyi vermediler. Banka görevlisinin boşandığınız zaman kredi çekebilirsiniz lafını duyan Tuba P. eşimle beni adliyede boşanma davası açtırarak boşattırdı ve kredi çektirdi. Biz normalde kağıt üzerinde boşanmamız gerçeğe dönüştü. 2 yaşındaki çocuğumu göremiyorum. Tuba P.'nin kapısına gidip para istediğimiz de bizi savcılığa şikayet ediyor. Ben 7 yıllık evliliğimi bitirdim. Eşim de psikolojik sorunlarından dolayı beni evde görmek istemiyor o beni suçluyor, ben onu suçluyorum" şeklinde konuştu.

"ÇEVREMDEN PARA TOPLAYIP BU İŞE YATIRDIM"



6-7 ay kadar önce bir arkadaşlarını aracılığıyla Tuba P. ve Seda K. ile tanıştığını ifade eden diğer mağdur M.E. ise, "Arkadaşım kendisinin de, ailesinin, kız kardeşinin de bu işten para kazandığını söyledi. Bizde araştırıp bu işe girdik. Tuba P., farklı zamanlarda bizden para talep etti. Bazılarına da biz sebep olduk. Biri 54 bin TL kredi çekip verdi. Hatta elden aldığı parayı da inkar ediyor. Kendim 85 bin TL kredi çekip onu verdim yine arkadaşımızdan 15 bin TL para alıp onu verdim. Toplamda 167 bin TL'lik bir para verdik. Bize bunları birer katı karıyla vereceğini söyledi. Bu işi 5-6 yıldır yapıyormuş kendisi" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: TOKATÇI ORTAKLAR BİRBİRLERİNİ SUÇLUYOR



Geçen Eylül ayında dolandırıldıklarını anladıklarını belirten M.E., "Bize hacklendiğini söyledi. Paraların ortağı Seda K.'da olduğunu söyledi. Ortağı Seda K. da paraların Tuba P.'de olduğunu söyledi. Birbirlerini suçluyorlar. 30-40 kişi bu şekilde mağdur oldu. Tuba P.'nin yanına yaklaştığımızda 'işinizden ederim, biz sayılı ailelerdeniz iş yerinize gelirim' gibi sözler söylüyor. Yanına gittiğinde bizi tehditten savcılığa veriyor. Biz paramızın peşindeyiz, tehdit de etmedik onu. Kendini aklamak için mağdurların hepsini birbirine düşürerek kimse kendiyle muhatap olmamasını sağlamaya çalıştı. Dava sürecini başlattık. Bilgisayar siber suçlarda inceleniyor" açıklamalarında bulundu.