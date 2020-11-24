SON DAKİKA: Aracında bulduğu 300 bin Euro'yu sahibine teslim etmişti... Ödül olarak bakın ne kadar vermiş

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İstanbul Havalimanı'nda taksicilik yapan Engin Olgaç örnek bir davranışa imza atarak arabasında unutulan 2 milyon 800 bin TL ( 300 bin Avro) değerindeki dövizin sahibine teslim edilmesini sağladı.
Önceki gece Türkiye'ye gelen Finlandiya pasaportlu Hassan Sakarie Abdullah isimli bir yolcuyu İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'da kalacağı otele bırakan Olgaç, arabasını yıkamaya götürdü. Bu sırada arabasındaki yolcunun arka koltukta unuttuğu çantanın içinde yüklü miktarda parayı gören duyarlı taksici hemen harekete geçti. Müşterisini bıraktığı otele tekrar geri dönen Olgaç, parayı eksiksiz olarak sahibine teslim etti.
PARAYI TESLİM EDİNCE DÜNYASI DEĞİŞTİ
7 yıldır taksicilik yapan evli ve 7 aylık bir çocuk sahibi olan Olgaç " Arabayı yıkamaya götürdüğümde çantayı fark ettim. Çantanın içinde her şey olabilirdi. Bombada olabilirdi. İçini açtıktan sonra yüklü para gördüm. Sahibine teslim ettim ve baya heyecanlandı. Korkmuştu. Kendisine teslim ettim. Bana sarıldı. Sevindi. Dünyası değişti" dedi
YENİ OLSA YİNE YAPARIM
Parayı bulduktan sona hiç düşünmeden sahibine ulaştırmak için hareke geçtiğini ifade eden Olgaç " Salgın nedeniyle aylık olarak kazandığımız paradan fazla bir şey kalmıyor. O parayı hiçbir zaman bulaman. O para bizim hakkımız değil. Hak sahibine teslim ettim. Mutluyum. Gururluyum. Kim olsa benim yerimde aynı şeyi yapardı. Yine olsa yine yaparım. Üç bankaya 70 bin lira kredi borcum var. Hiç düşünmeden sahibine teslim ederim" diye konuştu
ÖDÜL OLARAK 50 AVRO VERDİ
Parayı sahibine teslime ettikten sonra kendisine ödül olarak 50 Avro verdiğini ifade eden Olgaç" İçinden o geçti. Ona çok teşekkür ediyorum. En azından bende onun kadar mutluyum. Kim bilir kaç yetimin hakkı var o parada. Ben hak etmediğim parayı hiçbir şekilde almak istemiyorum"
ÖDÜLLENDİRECEĞİZ
İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise " Bugüne kadar takside bulunan en yüksek rakam. Biz kendisine yılın değil, son 10 yılın şoförü ilan edeceğiz. Kendisini ödüllendireceğiz. Örnek bir davranış sergiledi. Bu onun ömrü boyunca kazanamayacağı bir para. O hiç düşünmeden parayı sahibine teslim etti. Bizim için gurur verici bir olay" dedi