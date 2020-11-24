SON DAKİKA: Aracında bulduğu 300 bin Euro'yu sahibine teslim etmişti... Ödül olarak bakın ne kadar vermiş

YENİ OLSA YİNE YAPARIM



Parayı bulduktan sona hiç düşünmeden sahibine ulaştırmak için hareke geçtiğini ifade eden Olgaç " Salgın nedeniyle aylık olarak kazandığımız paradan fazla bir şey kalmıyor. O parayı hiçbir zaman bulaman. O para bizim hakkımız değil. Hak sahibine teslim ettim. Mutluyum. Gururluyum. Kim olsa benim yerimde aynı şeyi yapardı. Yine olsa yine yaparım. Üç bankaya 70 bin lira kredi borcum var. Hiç düşünmeden sahibine teslim ederim" diye konuştu