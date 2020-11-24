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: Yılmaz elendi mi? Acun, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a hakaret eden Masterchef Uğur diskalifiye oldu!

Yılmaz elendi mi? Masterchef Türkiyenin dikkat çeken yarışmacılarından Uğur Yılmaz gelişmesine göre diskalifiye edildi. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada hakaret tweetleri nedeniyle Uğur Yımaz Deniz'in diskalifiye edildiğini açıkladı. Masterchef Uğur'un hakaret içeren tweetleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Uğur'un Acun Ilıcalı'ya Aziz Yıldırım'a Ali Koç'a ve kürt vatandaşlarımıza hakaretler ettiği ortaya çıktı. Masterchef Uğur elendi mi?

Giriş Tarihi: 24.11.2020 07:16 Son Güncelleme: 24.11.2020 07:16 ABONE OL
SON DAKİKA: Masterchef Uğur Yılmaz elendi mi? Acun, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a hakaret eden Masterchef Uğur diskalifiye oldu!

Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Masterchef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in geçmişte attığı tweetler nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildiğini açıkladı. İzleyiciler Masterchef Uğur'un geçmişte attığı tweetleri merak ederken dün de eleme gecesi heyecanı yaşandı. Masterchef Uğur son eleme turunda yer aldı fakat yarışmadan Ayyüce elendi. Başı kapalı kadınlara hakaret eden Uğur Yılmaz, Acun Ilıcalı, Ali Koç, Aziz Yıldırım gibi isimlere de hakaret etti.

Doktorlar ve sağlık çalışanlarına hakaret...

Tesettürlü vatandaşlara hakaret etti..

İŞTE O TWEETLERDEN BAZILARI...

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yeni Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da hakaret etti

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SON DAKİKA: Masterchef Uğur Yılmaz elendi mi? Acun, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a hakaret eden Masterchef Uğur diskalifiye oldu!
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