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Son dakika: Sokak ortasında banka müdürüne dehşeti yaşatmıştı! O caninin cezası belli oldu...

Son dakika haberine göre; 27 Mayıs 2020 tarihinde işe gitmek için aracından inen Banka Müdürü 'ya yumruk atan, tacizde bulunan ve çantasını gasp eden kişinin cezası belli oldu. Mahkeme sanık 'a 12 yıl 4 ay hapis cezası verirken, Yarmacı itirazda bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 16:51 Son Güncelleme: 24.11.2020 17:00 ABONE OL
Son dakika: Sokak ortasında banka müdürüne dehşeti yaşatmıştı! O caninin cezası belli oldu...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, banka müdürü Pelin Yarmacı'ya (42) yumruk atıp, tacizde bulunduğu öne sürülen Serdar Günay (38), 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yarmacı'nın avukatı Ezgi Tezcan Yaşar, "Kararı İstinaf Mahkemesi'ne götüreceğiz. Çünkü kasten yaralama suçundan verilen 2 yıl 4 aylık cezayı az bulduk" dedi.

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Kuşadası'ndaki bir bankada müdür olarak çalışan Pelin Yarmacı, 27 Mayıs Çarşamba günü iş yerine gitmek için park ettiği otomobilinden indikten sonra cinsel taciz suçundan sabıkalı Serdar Günay'ın saldırısına uğradı. Yarmacı'yı dabedip, taciz ettiği öne sürülen Günay, içinde kişisel eşyaları bulunan çantasını gasbedip kaçtı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği belirlenen Günay, aynı gece saklandığı evde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Günay hakkında, 'Kasten yaralama ve yağma' ile 'cinsel taciz' suçlarından dava açıldı. Yapılan araştırmada Serdar Günay'ın benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Söke 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Serdar Günay ilk kez getirildi. Günay savunmasında, "Saldırı anında kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Pelin Yarmacı, kendini savunmak isteyince benim de uyguladığım şiddetin seviyesi arttı. Mahkemeden beraatime karar verip, tahliyemin yapılmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Serdar Günay'ı 'yağma ve nitelikli yağma' suçundan 6 yıl, 'cinsel taciz' suçundan 4 yıl, 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Son dakika: Sokak ortasında banka müdürüne dehşeti yaşatmıştı! O caninin cezası belli oldu...
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