Son dakika: Sokak ortasında banka müdürüne dehşeti yaşatmıştı! O caninin cezası belli oldu...

Söke 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Serdar Günay ilk kez getirildi. Günay savunmasında, "Saldırı anında kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Pelin Yarmacı, kendini savunmak isteyince benim de uyguladığım şiddetin seviyesi arttı. Mahkemeden beraatime karar verip, tahliyemin yapılmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Serdar Günay'ı 'yağma ve nitelikli yağma' suçundan 6 yıl, 'cinsel taciz' suçundan 4 yıl, 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.