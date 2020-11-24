Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 24 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri, Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV canlı yayınında belli olan kazandıran numaraları şans oyunu severler tarafından merak edilen MPİ Süper Loto sonuçları, bugün yapılan canlı çekilişle belli oluyor. Milli Piyango Online üzerinden bilet alarak MP TV canlı yayınıyla belli olacak şanslı numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye talihlisi olmak isteyen şans oyunu severler MPİ 24 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyor. 24 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama motoruna buradan erişebilir ve büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 KASIM SALI)

Milli Piyango Online üzerindeki MP TV canlı çekilişiyle MPİ 24 Kasım Süper Loto sonuçları ile Milli Piyango idaresi hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;