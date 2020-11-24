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Taksiciden örnek davranış

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 24.11.2020 ABONE OL
Taksiciden örnek davranış
İSTANBUL'DA bir taksici, aracında unutulan 300 bin euro'yu (yaklaşık 2.8 milyon lira) sahibine teslim etti. İstanbul Havalimanı'ndan önceki gece yabancı uyruklu bir yolcu alan havalimanı taksi durağı şoförlerinden Engin Olgaç (31), müşterisini Laleli'deki bir otele bıraktıktan sonra aracın arka koltuğunda çanta buldu. Olgaç, yolcunun unuttuğu çantada döviz olduğunu gördü. Müşterisiyle gittiği oteli arayarak iletişime geçen Olgaç, içerisinde 300 bin euro bulunan çantayı sahibine teslim etti. Parayı müşterisine verdiği anları kameraya çeken taksici, yolcuyu havalimanından aldığını anlatarak, "Otele bıraktıktan sonra arabamı yıkamaya gittim ve parayı arabada unuttuğunu fark ettim. Oteli arayıp iletişime geçtim. Bu parayı arkadaşa teslim ediyorum" dedi. Yabancı uyruklu yolcu da taksiciye teşekkür etti.
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Taksiciden örnek davranış
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