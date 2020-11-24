Tarsus’ta aynı aileden 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Karabulut ailesinden 3 kişi, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tarsus'un tanınmış ailelerinden ve Sivaslılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Murat Karabulut (37), geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Evli ve 2 çocuk babası olan Karabulut Tarsus Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alınmış, ancak 14 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

Karabulut'un ardından eşi Buket Karabulut, annesi Fadime Karabulut (65), ablası Selda Karabulut (40) ve diğer ablası Şehriban Bircan da (44) koronavirüse yakalandı. Henüz oğlunun acısını yaşayan anne Karabulut da koranivirüse yenik düştü.

Abla Karabulut'un da annesi ve kardeşinin ardından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Selda Karabulut'un cenazesi pandemi kurallarına uygun olarak Tarsus Şehir Mezarlığında ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan abla Şehriban Bircan'ın Mersin Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.