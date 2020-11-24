Tedbirsizlikte direnenler var

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden yapılan günlük denetimler aralıksız olarak sürüyor.

Kocaeli'nde haftan ilk günü yapılan uygulamalarda bin 563 iş yeri denetlenirken, 20 bin 125 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; Karantina ihlali yapan 27 ve maske takma kuralına uymayan 199 kişi ile 2 işyerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 1 kişi ve yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 74 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarını ihlal eden 87 kişi ile İzin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 işyerine olmak üzere toplamda 393 adet idari para cezası uygulandı. Öte yandan yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 45 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise bin 36 araç ve sürücü kontrol edildi.