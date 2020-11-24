Telefon dolandırıcılarına operasyon: 30 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis, asker ve savcı gibi tanıtıp "kimlik bilgilerinin FETÖ veya PKK terör örgütlerinin eline geçtiği" senaryosuyla korku ve tedirginlik oluşturarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Polisin üç aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda şüphelilere yönelik Şanlıurfa'nın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Gaziantep'teki çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 30 şüphelinin sorgularına başlandı.