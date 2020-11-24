Terk eden eşe bombalı tuzak

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 32 yaşındaki Bayram Çelik, kendisini terk edip, üvey babasının evinde yaşamaya başlayan eski eşine el bombalı tuzak kurdu. Evin kapısına tuzaklanan bombayı tesadüfen fark eden kadın, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve bomba imha uzmanları, bombayı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli Bayram Çelik tutuklanarak cezaevine gönderildi.Aynı zamanda akrabası Bayram Çelik ile 2.5 yıldır nikâhsız birlikte yaşayan ve 1.5 yaşında bir kızı olan Hacer Çelik (26), bir süre önce evi terk edip, üvey babası Erdal Yaprakkaya'nın (54) Ürgüp ilçesindeki evine taşındı. Önceki akşam Hacer Çelik ve üvey babası Erdal Yaprakkaya, evde oturdukları sırada duydukları gürültü üzerine kapıya baktıklarında Bayram Çelik'i kaçarken gördü. Pencereden kapıya doğru bakan genç kadın, kapı ile demir korkuluk arasında gerili bir tel ve telin üzerinde el bombası olduğunu fark etti. İhbar sonucu olay yerine polis ve bomba imha uzmanları sevk edilerek bomba imha edildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Bayram Çelik saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapısının önüne bomba düzeneği konularak öldürülmeye teşebbüs edilen Hacer Çelik yaşadıklarını anlattı. Çelik daha önce de Bayram Çelik hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ancak savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini söyledi. Çelik, "2.5 yıldır beraberdik. Son 1.5 yıldır zaten cezaevindeydi. Sonra firar etti ve yakalandı. Ben de cezaevine gidip ayrılmak istediğimi söyledim. Cezaevinden çıkınca tehditlere başladı. Evin dış tarafındaki bölmeyi yaktı. Araç kundakladı, evi kurşunladı. Güvenlik sebebiyle bir hafta Kadın Sığınma Evi'nde kaldım. Bahçeye uyuşturucu gömüp şikâyet etmiş ama aklandık. En sonunda da bunu yaptı. Böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Bu kadarını da beklemezdim. 'Parmak izi kaybolmasın' diye hiçbir yere dokunmadık. Bizi balkondan tahliye ettiler" dedi.