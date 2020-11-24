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Son dakika: Torbacılara operasyon: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından  ‘Torbacı’ diye tabir edilen,  sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişi ’den 9’u tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 24.11.2020 11:42 ABONE OL
Son dakika: Torbacılara operasyon: 15 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen ve 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 20 Kasım ve 22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 29 gram bonzai, 835 gram metamfetamin, 13 gram esrar,15 ecstasy, 2 gram kokain, 130 captagon, 5 tabanca, 39 fişek, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği tahmin edilen 39 bin 135 Türk Lirası ile 100 dolar nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi emniyette tamamlanan işlemleri sonrası serbest bırakılırken, Kocaeli Adliyesine sevk edilen 10 kişiden 1'i adli kontrol ile serbest kaldı. 9 kişi ise tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Torbacılara operasyon: 15 gözaltı
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