Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Torbacılara şafak vakti özel harekatlı baskın

Torbacılara şafak vakti özel harekatlı baskın

’da şafak vakti torbacı diye tabir edilen satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 07:44 ABONE OL
Torbacılara şafak vakti özel harekatlı baskın
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipler, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Söz konusu şahısların adreslerinin bulunduğu sokaklara önce zırhlı araçlar girip güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timi sokağa girerek koçbaşıyla kapıyı kırıp baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda dedektör köpekler şahısların evlerini didik didik aradı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Torbacılara şafak vakti özel harekatlı baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA