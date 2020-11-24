Trafiği tehlikeye atan o magandalar yakalandı

İstanbul D-20 Karayolu'nda çekilen ve sosyal medyada büyük tepkilere yol açan görüntülerdeki şoförler gözaltına alındı. Kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde bir taksinin kapısı açık halde, bir kurtarıcının ise minibüs ile otomobili üst üste koyarak ilerlediği görülüyor. Konuyla ilgili harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin E. İle Ferhat Ç. hakkında adli işlem başlattı.



KAPISI AÇIK HALDE İLERLEDİ



D-20 Karayolu üzerinde gündüz vakti seyir halinde olan bir taksinin, kapısı açık halde ilerlediği görüntüler, trafikte bulunan diğer araç sürücüleri tarafından anbean kaydedilerek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede birçok kullanıcının tepkisine neden olan görüntülerde taksi şoförü Ferhat Ç.'nin, aracın kapısının açık olmasına rağmen trafikte hızla ilerlediği kaydedildi.





MİNİBÜSLE OTOMOBİLİ ÜST ÜSTE KOYDU



Sosyal medyada paylaşılan ve yine kısa sürede birçok tepki alan görüntülerden diğer ise bir kurtarıcı aracına ait. Mahmutbey- Sultangazi otoyolunda çekilen görüntülerde, sürücü koltuğunda Hüseyin E.'nin oturduğu bir kurtarıcının, minibüs ile otomobili üst üste kayarak bağladığı ve trafikte bulunan diğer sürücülerin canını hiçe sayarak bu şekilde trafikte yol aldığı görülüyor.





POLİS EKİPLERİ O ŞOFÖRLERE CEZAYI KESTİ



Görüntülerin sosyal medyadan kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, o şoförleri yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ferhat Ç. ve Hüseyin E. hakkında bin 528 lira idari para cezası ve ayrıca kurtarıcı şoförü Hüseyin E. için de "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem uygulandı.