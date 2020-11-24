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’de şehit öğretmenler anısına fidan dikildi

’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında görevi başındaki öğretmenler ile ilde görev yaparken şehit edilen öğretmenler anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 24.11.2020 12:59 ABONE OL
Tunceli’de şehit öğretmenler anısına fidan dikildi

Tunceli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilde görev yapan öğretmenler adına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan toplam bin 552 öğretmenlerin adına dikilmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerdeki okullara gönderildi.

Öğretmenler Günü kapsamında Tunceli'de görevleri başında şehit edilen öğretmenler de unutulmadı. İlde çeşitli tarihlerde şehit edilen 28 öğretmenin anısına Tunceli Öğretmenevi bahçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve yöneticilerin katımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

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Tunceli’de şehit öğretmenler anısına fidan dikildi
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