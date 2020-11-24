'Türkiye Bilim Raporu' çarpıcı sonuçları ortaya koydu

Doçentlikten itibaren, yayın performansı düşüyor. Vakıf üniversitelerindeki araştırmacıların yayın performansları devlet üniversitelerinden daha iyi. Öğretim üyesi başına düşen lisans öğrenci sayısı arttıkça, kısıtlı zaman araştırma ve eğitim arasında paylaşıldığı için araştırma verimi düşüyor. Yükseköğretimde okullaşma artıyor, bu amaçla üniversite sayısı ve kontenjanları sürekli artıyor ama aynı oranda öğretim elemanı veya araştırmacı sayısının artmaması kalitede kayıp olarak kendini gösteriyor.

YAYIN PERFORMANSI EN YÜKSEK OLAN SAĞLIK BİLİMLERİ

Türkiye'deki araştırmacılar öncü ülkelere daha çok atıf yapıyor, onların Türkiye menşeli yayınlara iltifatı ise görece düşük. Eski üniversitelerin performansı yenilere göre daha iyi ve akademik birimi kuran "çekirdek ekibin" yayın performansı, üniversitenin yayın performansını da etkiliyor. Disiplinler arası araştırma ve yayınlar artıyor ama öncü ülkelerle karşılaştırıldığında yeterli değil. Disiplinler arası işbirliğine en az açık alan da yayın performansı en yüksek olan sağlık bilimleri.