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Usta oyuncu , 83 yaşında hayatını kaybetti

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu seslendirme yönetmeni olan 83 yaşında yaşamını yitirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’da başsağlığı mesajı yayınladı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 18:39 ABONE OL
Usta oyuncu Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetti

'Kurtlar Vadisi', 'Çiçek Taksi', 'Kurtuluş', 'Bizim Aile' gibi çok sayıda dizi ve sinema projesinde yer alan İstanbul Büyükşehir Şehir Tiyatrosu oyuncusu, seslendirme yönetmeni olan Devrim Parscan, hayatını kaybetti.

83 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncunun yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle vefat ettiği öğrenildi. Usta sanatçı, bugün (Çarşamba) saat yarın 11:00'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KÜLTÜR BAKANI ERSOY'DAN PARSCAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 83 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Devrim Parscan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi. Devrim Parscan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Ersoy, "Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan'a Allah'tan rahmet, kıymetli sanatçımızın yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Usta oyuncu Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetti
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