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Uzman çavuş evinde ölü olarak bulundu

’da 10. Tanker Üs Komutanlığı’nda görevli 30 yaşındaki uzman Çavuş Mehmet Kahriman, evinde ölü olarak bulundu. Kahriman’ın cenazesinin bulunduğu odada ısınmak için mangalda yaktığı kömürden zehirlenerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 24.11.2020 13:01 ABONE OL
Uzman çavuş evinde ölü olarak bulundu

Adana'nın Sarıçam İlçesi Yenimahalle 4330 sokakta yaşayan Mehmet Kahriman adlı 30 yaşındaki uzman çavuş, önceki gece mesai arkadaşlarıyla birlikte kiracı olarak oturduğu evin terasında mangalda kebap yaptı. Bir süre sonra arkadaşları evden ayrıldı. Uzman çavuşun sabah mesaiye gelmemesi üzerine arkadaşları Kahriman'ın evine gitti.

Kapıyı kimsenin açmaması üzerine arkadaşları durumu ev sahibini bildirdi. Yedek anahtar ile kapıyı açan mesai arkadaşları Kahriman'ı hareketsiz halde buldu. Kahriman'ın yanında da mangal olduğu görüldü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri uzman çavuşun öldüğünü belirledi.

Genç uzman çavuşun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uzman çavuşun mesai arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı. Bekar olduğu öğrenilen Kahriman'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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Uzman çavuş evinde ölü olarak bulundu
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