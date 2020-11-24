Valilikten dolandırıcılık uyarısı

Gaziantep Valiliği, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini "Valiyim", "Vali yardımcısıyım" şeklinde tanıtıp para isteyen dolandırıcılara karşı uyardı. Önceki aylarda da kentte dolandırıcılık iddiaları üzerine Vali Davut Gül yazılı bir açıklamayla vatandaşları uyarmıştı.

Gaziantep Valiliğinin sosyal medya hesaplarından "Dolandırıcılara kanmayın" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kendisini Vali, Vali Yardımcısı veya Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp çeşitli vesilelerle para isteyen kişileri inanmayınız ve 155 Polis İmdat hattına müracaatta bulanarak şikayet ediniz" denildi.

Gaziantep'te zaman zaman bazı kişilerin kendilerini Vali, milletvekili, belediye başkanı veya üst düzey bürokrat olarak tanıtım çeşitli yardım çalışmalarında kullanmak üzere vatandaşlardan para istendiği yönünde şikayetler gelmesi üzerine önceki aylar Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamayla vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Vali Gül, "Devlet kimseden telefonla para istemez, vatandaşlarımız duyarlı olarak bu tür kişilere kanmasın" demişti.