Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Saba Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen Mualla N.'den (68) bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi. Eve giren yakınları, Mualla N.'nin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, evde inceleme yaptı. Mualla N.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.