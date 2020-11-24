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Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 17:28 ABONE OL
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Saba Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen Mualla N.'den (68) bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi. Eve giren yakınları, Mualla N.'nin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, evde inceleme yaptı. Mualla N.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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