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Yasadışı bahis çetesine yönelik operasyon

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’ta Şubat ayından itibaren meydana gelen ‘yasa dışı bahis’ suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 14 kişiden oluşan örgüte yönelik operasyon düzenledi.

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Giriş Tarihi: 24.11.2020 18:01 Son Güncelleme: 24.11.2020 18:05 ABONE OL
Yasadışı bahis çetesine yönelik operasyon

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yasa dışı bahis' suçunu işlediği tespit edilen 14 şüpheliden oluşan örgütün yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Esenyurt'ta 2020 yılı Şubat ayından itibaren meydana gelen yasa dışı bahis suçlarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan soruşturmanın ardından örgüt lideri Turan E., yöneticisi Ferdi A. ve Ertan D.'ye bağlı Ercan B., Sertaç Ç., Egemen D., Oğuz S., Can C., Ahmet D., Güven K., Soner G., Andreas K., Hasan Serhat Ü. ve Ahmet C. bugün yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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Yasadışı bahis çetesine yönelik operasyon
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