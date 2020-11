Yasadışı bahis çetesine yönelik operasyon

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yasa dışı bahis' suçunu işlediği tespit edilen 14 şüpheliden oluşan örgütün yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Esenyurt'ta 2020 yılı Şubat ayından itibaren meydana gelen yasa dışı bahis suçlarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan soruşturmanın ardından örgüt lideri Turan E., yöneticisi Ferdi A. ve Ertan D.'ye bağlı Ercan B., Sertaç Ç., Egemen D., Oğuz S., Can C., Ahmet D., Güven K., Soner G., Andreas K., Hasan Serhat Ü. ve Ahmet C. bugün yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.