Yeni yuva kuracak çiftlere gelinlik ve nişanlık desteği

Mardin'in Midyat'ta faaliyet gösteren Estel Midyat Anadolu Kardeşlik Derneği yönetimi, düğün yapacak ihtiyaç sahibi gençlerin gelinlik, nişanlık kıyafetlerini ücretsiz bir şekilde karşılamak için 'her kırsal mahalleye bir gelinlik bir nişanlık projesi' başlattı.

Proje kapsamında ilk olarak kırsal Gelinkaya, Acırlı, Yemişli, Yayvantepe, Toptepe ve Dolunay mahallelerine gelinlik ve nişanlık dağıtıldı. Dernek Başkanı Zeyni Mete, Yönetim Kurulu Üyeleri Hacı Abdulhalim Gümüş ve Adnan Demirdağ ile birlikte mahalle muhtarlarına teslim ettikleri gelinlik ve nişanlık elbiseleri, mahallede ikamet eden yeni çiftlere kendi düğün ve nişanlarında giymeleri için ücretsiz verilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Estel Midyat Anadolu Kardeşlik Derneği Başkanı Zeyni Mete, "Başlatmış olduğumuz sosyal destek projesi kapsamında imkanı olmayan yeni evlenecek çiftlerimizin kullanımı için gelinlik ve nişanlık elbisesi dağıtıyoruz. Damatlarımıza da takım elbise ve kundura ile düğünleri için mahalli sanatçı desteği de vereceğiz. Şimdiden evlenecek çiftlerimize mutluluklar diliyoruz" dedi. Acırlı Mahalle Muhtarı Arafat Akdoğan da, "Allah razı olsun, Allah hayrını kabul etsin. Dernek tarafından mahallemizde gelin olacak adaylarımızın kullanımı için bizlere kınalık ve gelinlik verildi. Şimdiden düğün yapacak çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mehmet İŞ/SABAH