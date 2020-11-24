Yerli aşının yan etkisi yok

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmasının sürdüğü Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli aşının uygulandığı 44 kişide herhangi bir yan etki görülmedi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Faz-2'ye bir an önce başlamak istiyoruz. Bizim faz-2'ye geçmemiz için en önemli konu güvenlikti. Güvenlik konusunda gönüllülerimizdeki güvenilirliğin iyi olması bizi çok sevindirdi. Bugün (dün) itibariyle 44 gönüllümüzün aşı adayı dozu yapılmış oldu ve çok şükür hiçbirinde yan etki görülmedi" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ikinci doz aşılamanın 26 Kasım- 14 Aralık tarihleri arasında yapılacağını belirterek, "Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var" ifadelerini kullandı.