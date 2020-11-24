Yok böyle bir hayat

Kolombiya'dan 2020'de Türkiye'ye gelen ve İstanbul'da banklarda yatan Aykan Gözeri'nin (58) hayat hikâyesi dinleyenleri şaşırtıyor. Koronavirüsün başlarında "Nerede ölmek istiyorsun" diye sorulunca "Memleketimde" diyerek Türkiye'ye gelen Gözeri, 70'ten fazla ülke gezmiş.10 dil bilen ve İsviçre'de tekstil eğitimi alan Gözeri, bir dönem İstanbul'da 150 kişinin çalıştığı çağrı merkezinin de ortaklığını yapmış. 6 aydan fazla İstanbul'da banklarda yatan ve şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi Erkek Barınma Evi'nde kalan Gözeri'nin tek dileği bir iş bulup hayatını devam ettirmek. Farklı ülkelerde 11 çocuğu bulunan Gözeri'ye, Türkiye'de ise sahip çıkacak yakını yok. Ailesi yurt dışında yaşadığı için küçük yaşında Almanya'ya giden Gözeri yaşadıklarını şöyle anlattı:Liseye kadar Almanya'da eğitim aldım. İsviçre'de tekstil eğitimi almak için oraya gidince ailem de oraya yerleşti. 7 yıl orada yaşadım. Ondan sonra İtalya'ya meslekle ilgili gittim. 2 üniversite okudum. Almanca, İsviçre aksanı, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Tayland ve Filipin dillerini de konuşabiliyorum.3 Türkiye, 3 Kolombiya, Amerika'da, İsviçre ve Almanya'da 11 çocuğum var. En son Kolombiya'da yaşıyordum. 2020 başında döndüğümde çocuklarım ufak olduğu için tüm paramı, işimi Kolombiya'da bıraktım. Bogota'da otoparkım var. Ailem işletiyor. Türkiye ve İsviçre vatandaşlığım var.İstanbul'da Mısır Çarşısı'nın önündeki parkta kaldım. Tren istasyonunun oradaki banklarda kalıyordum. Kış bitince buradan çıkar çıkmaz bir iş bulmak istiyorum. Bende hipertansiyon var. Sıkıntı yaşadığım zaman tansiyon vuruyor. Tansiyon yüzünden beyin kanaması geçirdim ve sağ tarafım zorluyor. Oynatabiliyorum ama beni zorluyor.Türkiye'de, İsviçre'de, İtalya'da iyi paralar kazandım. İnsan çok eğlenince maalesef elde bir şey kalmıyor. Türkiye'de turizm sektöründe çalıştım. Turizm üzerine çağrı merkezine işçi olarak ilk girdiğimde 9 kişi çalışıyordu. Baktım güzel paralar var. Ben de bir ortakla bir yer açtım. 150 kişilik çağrı merkezi kurduk. Ortağım sağ olsun bütün paraları indirdi ve ben çırak çıktım. Kolombiya'da asgari ücret 650 bin iken ben ayda 7 milyon kazanıyordum. 10 kişinin maaşını kazanıyordum ama 3 kadından birer çocuğum vardı ve masraflı oluyordu.