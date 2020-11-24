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haberi: Zindaşti'nin korkunç planını polis bozmuştu! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı...

Geçtiğimiz günlerde Emniyeti, İran uyruklu uyuşturucu baronu Zindaşti'nin adamlarına yönelik başarılı bir operasyona imza atmış, Zindaşti'nin korkunç planı son anda bozulmuştu. O operasyonda şoke eden detaylara ulaşıldı. haberine göre bir kişiyi öldürmek için tutulan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonuyla yakalanan kiralık katil ve gözcüsünün, azmettiriciler tarafından lüks bir otelde misafir edildikleri ve kendilerine yemek ziyafeti verildiği ortaya çıktı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 24.11.2020 12:26 Son Güncelleme: 24.11.2020 12:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Zindaşti'nin korkunç planını polis bozmuştu! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı...

ZİNDAŞTİ'NİN CİNAYET GİRİŞİMİNDEN SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin İstanbul'da organize bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonun soruşturmasında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

SABAH'ın ulaştığı bilgilere ve iddialara göre; firari olarak yargılanan İran uyruklu uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, baldızının oğlu Kadir G.'nin öldürülmesi için Hollanda'daki adamı Tolga C.'ye talimat verdi. İddialara göre Tolga C., 1'i tetikçi 1'i gözcü olmak üzere iki kişiyle Kadir G.'nin öldürülmesi için 600 bin liraya anlaştı anlaştı.

2'Sİ DE TUTUKLANMIŞTI

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; M.A. ve B.D. isimli iki şüpheli İstanbul'da beş yıldızlı lüks bir otelde Zindaşti ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen kişiler tarafından misafir edildi. Otelde konaklayan tetikçi ve gözcüsüne yemek ziyafeti de verildi.

Son olarak öldürülmesi planlanan Kadir G.'nin fotoğrafları tetikçilere teslim edildi.

Tolga C.'nin cinayeti canlı izlemek için IP numarası gizli telefondan kendi ve tetikçilerin aracına 'Yayın Düzeneği' kurdurduğu ve tetikçilerin cinayeti canlı yayınla Hollanda'daki suç örgütü üyelerine izletmeyi planladıkları iddia edilmişti.


Zindaşti

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından saldırıda kullanılacağı iddia edilen silahla birlikte yakalanan iki şüpheli de tutuklanmıştı.

O soruşturmada şok ayrıntı... Tetikçiyi otele yerleştirip ziyafet çekmişler! | Video

Son dakika haberi: Zindaşti'nin canlı yayınlı cinayet planını polis bozdu!

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Son dakika haberi: Zindaşti'nin korkunç planını polis bozmuştu! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı...
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