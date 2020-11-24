Zonguldak’taki kazadan bir acı haber daha: Ölü sayısı 3'e çıktı

Zonguldak'ta dün akşam meydana gelen kazada son bilgilere göre yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 kişiden, biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak-Ereğli yolunun Kandilli sapağında, Zonguldak'tan Kdz Ereğli istikametine giden Yadigar Eroğlu (48) yönetimindeki 67 TR 454 plakalı otomobil yol kenarındaki beton bariyerlere çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan biri bebek, 4 kişi, Kdz Ereğli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak ve Kdz Ereğli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Kazada yaralanan ve durumları ağır olan 1 yaşındaki Öykü Hilal Tekin ve araç sürücüsü Yadigar Eroğlu dün akşam yaşamlarını yitirdi. Minik bebeğin babaannesi Şerife Tekin (53) ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Minik bebeğin annesi Gamze Tekin'in ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.