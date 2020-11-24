ZOOM nasıl kullanılır? Zoom programı nedir, ne işe yarar?

ZOOM nasıl kullanılır? Corona virüsü önlemleri kapsamında uzaktan eğitimin başlaması ile birlikte tekrardan Zoom programı kullanılmaya başlandı. Öğretmen ve öğrencilerin ağırlıklı olarak canlı derslere yönelmesi üzerine kullanıcı kitlesi ve kullanım alanı giderek daha kapsamlı bir hal alan Zoom, toplu şekilde derse katılım olanağı sunuyor. Zoom uygulaması Windows ve macOS, Firefor, Chrome gibi platformların yanı sıra Android ve İOS telefonlarda da yer alarak telefondan Zoom'da görüntülü ve sesli erişim sağlanabiliyor. Peki, telefondan Zoom'a nasıl girilir? Andorid ve IOS telefona Zoom nasıl yüklenir? İşte tüm sorularınızın yanıtları…

TELEFONDAN ZOOM'A NASIL GİRİLİR?

Telefondan zoom programına giriş yapmak için öncelikle Zoom programını indirmek gerekir. Bunu sağlamak için yapmanız gereken telefonunuzun işletim sistemine göre Zoom uygulamasını Apple Store ya da Google Play'den indirmeniz olacaktır. Ücretsiz bir uygulama olan Zoom geniş kapsamlı toplantılar ve ek seçeneklerden yaralanmak isteyenler için ücretli özelliklerini içinde barındırıyor.

Uygulamayı Androıd ya da IOS telefonunuza indirdikten karşınızda 3 seçenek yer alıyor, bu seçeneklere ilişkin detaylar şöyle;