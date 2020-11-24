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ZOOM nasıl kullanılır? Zoom programı nedir, ne işe yarar?

Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında eğitim öğretim yılına da uzaktan eğitim şeklinde devam edileceği açıklandı. Uzaktan eğitimin başlamasının ardından Zoom uygulamasının telefon, tablet ve bilgisayara nasıl indirildiği ve erişim sağlandığı kullanıcılar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Öte yandan toplantılar ve özel görüşmeler içinde Zoom programı kullanılıyor. Peki, ZOOM nasıl kullanılır? Zoom programı nedir, ne işe yarar?

Giriş Tarihi: 25.11.2020 00:42 ABONE OL
ZOOM nasıl kullanılır? Zoom programı nedir, ne işe yarar?

ZOOM nasıl kullanılır? Corona virüsü önlemleri kapsamında uzaktan eğitimin başlaması ile birlikte tekrardan Zoom programı kullanılmaya başlandı. Öğretmen ve öğrencilerin ağırlıklı olarak canlı derslere yönelmesi üzerine kullanıcı kitlesi ve kullanım alanı giderek daha kapsamlı bir hal alan Zoom, toplu şekilde derse katılım olanağı sunuyor. Zoom uygulaması Windows ve macOS, Firefor, Chrome gibi platformların yanı sıra Android ve İOS telefonlarda da yer alarak telefondan Zoom'da görüntülü ve sesli erişim sağlanabiliyor. Peki, telefondan Zoom'a nasıl girilir? Andorid ve IOS telefona Zoom nasıl yüklenir? İşte tüm sorularınızın yanıtları…

TELEFONDAN ZOOM'A NASIL GİRİLİR?

Telefondan zoom programına giriş yapmak için öncelikle Zoom programını indirmek gerekir. Bunu sağlamak için yapmanız gereken telefonunuzun işletim sistemine göre Zoom uygulamasını Apple Store ya da Google Play'den indirmeniz olacaktır. Ücretsiz bir uygulama olan Zoom geniş kapsamlı toplantılar ve ek seçeneklerden yaralanmak isteyenler için ücretli özelliklerini içinde barındırıyor.

Uygulamayı Androıd ya da IOS telefonunuza indirdikten karşınızda 3 seçenek yer alıyor, bu seçeneklere ilişkin detaylar şöyle;

  • İlk olarak Join e Meeting seçeneği. Buraya katılmak istediğiniz toplantının ID numarasını girmeniz ve ardından Join seçeneğine dokunmanız gerekiyor.
  • Bir başka seçenek olarak Sıgn Up karşınıza çıkıyor. Bu daha önce kayıt olmayanlara kaydolma seçeneği sunuyor. Kayıt yapmak için ise; isim, soy isim ve doğum tarihi gibi istenilen bilgilerin girişi yapılıyor ve tamamlanıyor.
  • En son seçenek olan Sign In seçeneğine dokunduğunuzda e-posta adresi ve şifrenizi girerek telefonunuzdan Zoom uygulamasına girişi sağlayabiliyor ve telefonunuzda Zoom uygulamasını aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

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ZOOM nasıl kullanılır? Zoom programı nedir, ne işe yarar?
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