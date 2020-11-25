1 kişinin öldüğü ters yön kazasında 5 ay sonra tutuklama

Geçen 14 Temmuz'da İzmir- Çeşme otoyolu İçmeler Karaburun mevkiinde meydana gelen kazada, Meltem Öztürk, akaryakıt istasyonunda eşiyle tartıştı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan tartışmanın ardından Meltem Öztürk, eşini bırakıp otomobile binerek otoyolda ters yöne girdi. Bu şekilde 49 kilometre İzmir yönünde ilerleyen Öztürk'ün kullandığı otomobil, karşıdan gelen Nurullah Gül yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde sıkışan Nurullah Gül olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Öztürk, ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Urla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Öztürk hakkında 'olası kasıtla ölüme neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı. Öztürk, tedavisinin ardından 13 Ağustos'ta İzmir'de savcılığa sevk edildi. Tartıştığı eşine ders vermek için ters yöne girdiğini söyleyen Öztürk, akıl sağlığıyla ilgili rapor alınması için hastaneye sevk edildi.



RAPOR GELDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Savcılığın Meltem Öztürk'ün akıl sağlığı ile ilgili istediği rapor 20 Kasım'da savcılığa gönderildi. Raporda, Öztürk'ün suç tarihi itibarıyla 'madde kullanım bozukluğuna' sahip olduğu, madde kullanımı sonrası bu eylemi gerçekleştirdiği, olay günü ceza ehliyetini ortadan kaldıracak aktif psikopatolojiye sahip olmadığı, TCK'nın 32'nci maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği vurgulanarak, cezai ehliyetinin bulunduğu belirtildi. Raporun ardından savcılık Öztürk hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Polis ekiplerince yakalanan Öztürk, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla sorgusunun yapıldığı Urla Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı.



YENİ GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Öte yandan soruşturma dosyasında akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerası görüntülerinde Meltem Öztürk'ün eşi Recep Öztürk ile tartışması yer aldı. Görüntülerde Öztürk, eşinin kullandığı araçtan indikten sonra istasyonda çalışan pompa görevlisinin yanına giderek bir süre konuşuyor. Daha sonra istasyon içinde gezinen Öztürk, araca dönerek direksiyondaki eşiyle bir süre tartışıyor. Öztürk, daha sonra aracın yanından uzaklaşarak yola doğru yürümeye başlıyor. Öztürk, peşinden araçla gelen eşinin ısrarlarına rağmen uzun süre araca binmiyor. İstasyona uzak bir noktada araçtan inen eşiyle uzun süre tartışan Öztürk, daha sonra direksiyona geçiyor. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra da araç otoyola doğru hareket ediyor. Öztürk'ün otoyola ters yöne girdiğini gösteren yeni görüntüler de dosyaya girdi. Bu görüntülerde de gişelere gelen araç bir süre bekledikten sonra dubaların arasından geçerek ters yöne giriyor ve gözden kayboluyor. Bir süre sonra da Öztürk'ün eşi gişelere gelerek, bir taksiye binip İzmir istikametine gidiyor.

