15 metre derinlikte kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü

Merkez Osmangazi ilçesi, Yiğitali Mahallesi'nde bulunan Pirenlik tepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. 15 metre derinlikteki kazının yapıldığı yere düzenlenen operasyonda şüpheliler F.Ö. (48), M.T. (51), Z.G. (42), H.K. (32), F.K. (42), M.K. (40) ve A.Ü. (44) yakalandı. Ayrıca şüphelilerin yanlarında bulunan 20 metre uzunluğunda seyyar merdiven, 15 metre uzunluğunda makaralı halat, 20 metre uzunluğunda seyyar kablo, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 10 metre uzunluğunda seyyar lamba, 2 adet hilti makinası, elmaslı delme makinası, delici elmas boru, jeneratör ve kazı için kullanılan muhtelif demir malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.