2 kardeş yangında hayatını kaybetti

İstanbul'da bir ailenin kaldığı evde çıkan yangında 2 kardeş can verirken, çocuklarını kurtarmaya çalışan anne ve baba yaralandı.Yangın dün 16.00 sıralarında Silivri Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi Yolcu Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir prefabrik evde çıktı. Avcılar'da yaşadıkları öğrenilen Sarı ailesi, Değirmenköy'de bulunan evlerine taşındı. Anne Çiğdem ve baba Nihat Sarı, bahçede bulunduğu sırada sobadan dökülen köz nedeniyle evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede prefabrik evi sararken 16 yaşındaki Ali ile 7 yaşındaki kardeşi İren Sarı, alevlerin içinde mahsur kaldı. Çocuklarını kurtarmaya çalışan anne ve baba yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, evde 2 kardeşin cansız bedenine ulaştı. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen anne, sinir krizleri geçirdi.