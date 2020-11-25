Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısının ardından koronavirüs gündemi ve alınan tedbirlere ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca, artan vaka sayılarına karşılık yeni tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantının ardından pandemi ile mücadelede atılan önemli adımları açıkladı. Yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede açık test uygulamasına geçildiğini duyurdu. Peki, Açık test uygulaması nedir? Açık test uygulaması nasıl olacak kimlere corona testi yapılacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede açık test uygulamasına geçildiğini duyurdu. İşte Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları ve açık test uygulamasına ilişkin açıklamaları;
BAKAN KOCA'DAN AÇIK TEST UYGULAMASI AÇIKLAMASI
Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Test kapasitemiz ve test politikamızın revizyonu Bilim Kurulu'nda gündem oldu. Artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir. Semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz.
Pandemi seyrini daha iyi anlayabilmek sağlık sisteminin yanıtını daha iyi kavrayabilmek, rehavete düşmemek için dikkatinizi günlük hasta ve ağır hastalarımıza odaklanmanızı tavsiye ederim. Alarm zilleri burada çalıyor. Görünen o ki hayatımızı bir süre daha disiplin altına almak zorundayız.