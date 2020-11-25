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'da 17 zanlının yakalandığı operasyonunun drone görüntüsü paylaşıldı

'da 17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonu drone ile havadan görüntülendi.

AA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 12:13 ABONE OL
Adana'da 17 zanlının yakalandığı uyuşturucu operasyonunun drone görüntüsü paylaşıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti düzenlediği ve 17 zanlının yakalandığı operasyonun drone görüntüleri basınla paylaşıldı.

Görüntülerde, çok sayıda polis, ekip araçlarıyla baskınların yapılacağı adreslere ilerliyor. Özel harekat ekiplerinin, girdikleri bir evde zanlıyı yere yatırarak etkisiz hale getirmesinin yansıdığı görüntüde, şüphelinin daha sonra ekiplerce gözaltına alınması kaydediliyor.

Polis ekipleri dün uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 17 zanlıyı gözaltına almıştı.

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Adana'da 17 zanlının yakalandığı uyuşturucu operasyonunun drone görüntüsü paylaşıldı
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