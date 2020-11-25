Alparslan Türkeş anısına fidan dikildi

Muğla Ülkü Ocakları tarafından Alparslan Türkeş'in doğumunun 103. yıldönümü dolayısıyla il genelinde eş zamanlı olarak toplam 1917 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Menteşe'de bulunan Düğerek yolu mevkiinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen yere Bağbuş Alparslan Türkeş hatıra ormanına çam fidanları dikildi. Dualarla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.