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anısına fidan dikildi

Ülkü Ocakları tarafından ’in doğumunun 103. yıldönümü dolayısı ile Muğla’nın Menteşe ilçesinde 103 adet fidan dikildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 25.11.2020 18:25 ABONE OL
Alparslan Türkeş anısına fidan dikildi

Muğla Ülkü Ocakları tarafından Alparslan Türkeş'in doğumunun 103. yıldönümü dolayısıyla il genelinde eş zamanlı olarak toplam 1917 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Menteşe'de bulunan Düğerek yolu mevkiinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen yere Bağbuş Alparslan Türkeş hatıra ormanına çam fidanları dikildi. Dualarla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

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Alparslan Türkeş anısına fidan dikildi
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