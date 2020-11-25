Altın oranlı Marsilya evleri hayat buldu

Gümüşhane'den19'uncu yüzyılda Giresun'a gelen zengin madenciler, bugün Giresun Kalesi'nin eteklerinde Zeytinlik olarak bilinen bölgeye yerleşti. Ticaret yaptıkları Marsilya'dan getirttikleri malzemelerle altın oran hesabıyla yaptırdıkları evler, zamanla Giresun'un simgelerinden biri haline geldi. Bir sıra ev, bir sıra bahçe şeklinde planlanan evlerle bir semt tasarlanırken geniş bahçeleri, fırını, ocağı, kuyusu, çamaşırlığı ve müştemilatıyla Zeytinlik, bölgenin sosyal yaşamında da önemli bir yer edindi. Aradan geçen 200 yılda el değiştiren evlerin bazıları yok olmaya yüz tutarken bir kısmı da yapılan değişikliklerle aslından uzaklaştı. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Giresun İl Özel İdaresi ile birlikte mahalleyi yeniden ayağa kaldırmak için 4.5 milyon lira bütçeli "Tarihi Zeytinlik Mevkii Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi" hazırladı. Zeytinlik'teki 40 tescilli bina aslına uygun olarak restore edildi. Bir bölümü butik otel, kafe, restoran, müze gibi yapılara dönüştürülen binalar ile bölgenin turizm destinasyonu haline gelmesi amaçlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "200 yıl önce Marsilya'dan gelen malzemelerle Giresun'da inşa edilen Zeytinlik Mahallesi, bölgesel kalkınma desteklerimizin güzel bir yansıması oldu. DOKA desteğiyle yeniden ayağa kalkan bu kadim mahalle, şimdi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hazırlanıyor" dedi.