Antik kentte bebek mezarı ve su arkı bulundu!

Batı Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatro'da devam eden kazılar esnasında bebek iskeleti ve su arkı bulundu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Batı Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatro'da devam eden kazılar esnasında bulunan bebek iskeleti ve su arkının hem heyecan yarattığını hem de tiyatronun gizemli tarihini bir kez daha ön plana çıkardığını kaydetti.

Tarihi milattan önce üçüncü yüzyıla kadar dayanan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti bölgesinde kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antik Tiyatro'da hummalı bir şekilde ve aynı zamanda titizlikle devam eden kazı çalışmalarında yeni bölümler de ortaya çıkmaya başladı. Kazı alanında incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ortaya çıkarılan keşiflerin heyecan verici olduğunu kaydetti.

SU ARKI VE HEYKEL KAİDESİ BULUNDU

Kazı ekipleri, ilk olarak bebek kemiklerini bularak koruma altına aldı. Kemiklerin hangi döneme ait olduğuna dair incelemelerin ardından tiyatro içindeki bebek mezarının gizemi de aydınlatılacak.

Düzce Belediyesi'ne ait kazı ekibi kaldırılan toprağın ardından bir heykel kaidesini de ortaya çıkardı. Bronz bir heykel olduğunu düşünen Arkeologlar, heykelin paganlıktan Hristiyanlığa geçiş döneminde yok edilmiş olabileceğini ifade ettiler.

Her geçen gün yeni bir keşfe şahit olunan Konuralp Antik Tiyatro'da su arkının da başlangıç noktası bulundu. Toprağın kaldırılmasının ardından su arkının tüm ihtişamıyla gözler önüne sergileneceği kaydedildi. Antik Tiyatro'nun sahne önündeki tarihi taşlar da kaldırılıp numaralandırılarak sahne önü kazı çalışmalarına hazırlanıyor.