İstanbul Polisi, Maltepe İlçesi'ne bağlı Altayçeşme Mahallesi üzerinde iki kişiyi bir aracın ön farlarının çalarken gördü. Polisleri fark eden ve hemen kaçmaya başlayan Levent G. (19) ve Eren Y. (21) isimli iki şüpheli kovalamaca sonucunda Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçtan çaldıkları far da ele geçirildi. Şüphelilerin 2020 yılı içerisinde Maltepe İlçesi'nde meydana gelen 14 ayrı "Otodan Hırsızlık" olayının faili oldukları tespit edildi. İki şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuşlardı! Suçüstü yakalandılar | Video