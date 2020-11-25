Araçtan fırlayan sürücü evin çatısına düştü

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akıncılar Mahallesi girişinde meydana geldi. Mustafa Yaşar Özkan 42 BZE 17 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlandı. Bu sırada sürücü kabininden metrelerce havaya fırlayan Özkan, bir evin çıtasına düştü. Bu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Özkan'a ilk müdahale evin çatısında yapıldı. Mustafa Yaşar Özkan daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.