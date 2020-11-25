Aşı hakkında doğru sanılan 8 yanlış

Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Müjde Arapoğlu, toplumda aşılar hakkında doğru bilinen 8 yanlışı anlattı. Virüs vakalarındaki artışı önlemek için pandemi döneminde ve sonrasında rutin çocukluk aşılarının kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini açıkladı. Kronik hastalığı olanlara ve risk grubundaki hastalara influenza aşısı ve zatürre aşısının mutlaka yapılması gerektiğini kaydeden Arapoğlu şunları söyledi:- Doğal yoldan bağışıklık kazansak daha iyi, hastalanacaksak aşıya ne gerek var.+ Suçiçeği, tüberküloz gibi bazı enfeksiyonlar aşılamaya rağmen geçiriliyor. Aşılama hafif geçirmesini sağlar.- Aşıların kısa süreli yan etkileri tehlikelidir.+ Aşıların yan etkileri olabilir ancak genellikle bu yan etkiler önemsizdir.- Aşılarda cıva, alüminyum ve tiomersal gibi yabancı maddeler var. Bunlar otoimmün hastalıkları, otizmi ve beyin hasarını tetikliyor.+ Aşıların bu yan etkilere yol açtığı konusunda bilimsel verilerle kanıtlanmış çalışma yok.- Aynı anda birden fazla hastalığa karşı veya kombin aşı uygularsak aşıların yan etkileri artar.+ Eş zamanlı birçok aşı kullanılabilir. Kombin aşılar güvenlidir.- Tek seferde birden fazla aşı yapmak çocuğun bağışıklık sistemine yük bindirir.+ Birden fazla aşı yapmanın bağışıklık sistemine olumsuz etkisine dair kanıt yok. Bağışıklık sistemimizin birçok farklı hastalıkla aynı anda savaşabilecek gücü vardır.- Grip aşısını soğuk algınlığı geçirmeden yapmamız gerekir.+ Grip aşısı bizi influenzaya karşı korur, bu en ağır geçirilen griptir. Soğuk algınlığı geçirsek de grip aşısı yaptırılmalı.- Eskiden bu kadar çok aşı yoktu ve insanlar uzun yıllar sağlıklı yaşadı.+ Eskiden hastalık etkenleri farklıydı. Her dönem hangi bulaşıcı hastalık riskliyse onun aşısı yapılır. Yaygın bağışıklamayla birçok ölümcül hastalığın önüne geçildi.- Aşıların yan etkilerinin bilinmesine aşı firmaları engel oluyor.+ Aşıların yan etkileri Dünya Sağlık Örgütü, Uzmanlık Dernekleri, Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi gibi ve ulusal sağlık otoriteleri tarafından günü gününe izlenmektedir.