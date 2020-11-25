Baba-oğula ait 1500 yıllık kitabe

Bursa'nın İznik ilçesinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen bölgede Roma döneminden kalma baba-oğula ait mezar kitabesi bulundu. Daha önce de 3 lahitin bulunduğu, Roma dönemi nekropol (şehir mezarlığı) olduğu tespit edilen bölgedeki arkeolojik kazılar devam ediyor. İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, kazılarda çıkan eserin "ilginç kitabeler" arasında yer alacağını söyledi. Türkoğlu, şunları kaydetti: "Çatkı mezarların yanında ilginç mezar steli ortaya çıkarıldı. Bu steli bir kadının 48 yaşında ölen eşi ve 14 yaşında ölen oğlu için diktirdiği, yazıtta ayrıca bu tabuta zarar verenin Allah'a hesap vereceği belirtilmektedir. Bu buluş İznik Arkeoloji tarihinde en ilginç kitabeler arasında yer alacak."