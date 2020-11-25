Benekli Anadolu semenderi, Kahramanmaraş’ta görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2015 yılında hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" dahilinde koruma altındaki canlılardan olan benekli semender, Başkonuş Yaylası'nda görüntülendi.

Yaylaya gelen doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen semenderin, genellikle yağmur sonrası ortaya çıktığı öğrenildi. Benekli semender, üzerindeki renk cümbüşü ile izleyenleri kendisine hayran bırakırken, bir müddet sonra gözden kaybolduğu öğrenildi.

Başkonuş Yaylası işletme yetkilisi; "Yaylada başta ala geyikler olmak üzere birçok canlı türünü barındırıyoruz. Anadolu semenderi de bunlardan biri ve daha önce birkaç kez görüntülendi. Gezginler ve doğa fotoğrafçılarına denk gelen semenderin hiçbir şekilde yaşam alanına müdahale edilmiyor. Doğanın gerçek sahipleri onlardır" diye konuştu.