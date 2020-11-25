BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri 2020: BİM, A101, ŞOK marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il genelinde marketlerin çalışma saatleri değişti. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan önlemlerin, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, A101, BİM, Migros, ŞOK ve diğer zincir marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte açılış ve kapanış saatleri ile 2020 market çalışma saatleri…

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, marketlerin çalışma saatlerine yer verildi. 81 ilin tamamında uygulamaya geçecek kurallar doğrultusunda BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler saat 10:00 ile 20:00 arasında hizmet verecek.