Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncularından “Kadına şiddete karşı dur” mesajı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncularından “Kadına şiddete karşı dur” mesajı

ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine kamera karşısına geçen Bir Zamanlar Çukurova Dizisi'nin oyuncuları, çektikleri klip ile kadına şiddete dur dediler.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 25.11.2020 14:13 Son Güncelleme: 25.11.2020 14:26 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncularından “Kadına şiddete karşı dur” mesajı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kamera karşısına geçen Bir zamanlar Çukurova Dizisi'nin oyuncuları Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre ve Bülent Polat, çektikleri klip ile kadına şiddete hayır dediler.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncularından “Kadına şiddete karşı dur” mesajı | Video

Dizide Gaffur karakterini canlandıran oyuncu Bülent Polat, "Bir babanın çocuklarına verebileceği en güzel hediye annelerini sevmesidir. Kadına şiddete hayır" dedi. Dizinin Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci ise; "Şiddet cahillik göstergesinin en üst sınırıdır" ifadelerini kullandı.

Gülten'i oynayan Selin Genç de kadınlara seslenerek; "Şiddet kaderiniz değil, göz yummayın, sessiz kalmayın" derken Fadik karakterindeki Polen Emre'de kadına şiddet insanlığa ihanettir." şeklinde konuştu.

"BEŞİĞİ SALLAYAN DÜNYAYI SALLAR"

Adana Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncularından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj vermelerini istediklerini belirterek; "Adana'da çekimleri devam eden Bir Zamanlar Çukurova Dizisi oyuncuları ve yapımcısına teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayarak kamera karşısına geçip kadına şiddete dur dediler. Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı olarak kadına şiddet insanlığa ihanettir felsefesiyle hareket ediyoruz. Bakanlık olarak her alanda kadınlarımızın güçlenmesi için var gücümüzle çalışmaktayız. Kadın gülerse dünya güler. Kadın hayatın yarısıdır. Beşiği sallayanın dünyayı sallayacağına inanan bir düşünceyle hareket etmekteyiz. Şiddetin her türlüsüne karşı çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız bu şekilde hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncularından “Kadına şiddete karşı dur” mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA