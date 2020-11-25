Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kamera karşısına geçen Bir zamanlar Çukurova Dizisi'nin oyuncuları Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre ve Bülent Polat, çektikleri klip ile kadına şiddete hayır dediler.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncularından “Kadına şiddete karşı dur” mesajı | Video

Dizide Gaffur karakterini canlandıran oyuncu Bülent Polat, "Bir babanın çocuklarına verebileceği en güzel hediye annelerini sevmesidir. Kadına şiddete hayır" dedi. Dizinin Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci ise; "Şiddet cahillik göstergesinin en üst sınırıdır" ifadelerini kullandı.

Gülten'i oynayan Selin Genç de kadınlara seslenerek; "Şiddet kaderiniz değil, göz yummayın, sessiz kalmayın" derken Fadik karakterindeki Polen Emre'de kadına şiddet insanlığa ihanettir." şeklinde konuştu.

"BEŞİĞİ SALLAYAN DÜNYAYI SALLAR"

Adana Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncularından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj vermelerini istediklerini belirterek; "Adana'da çekimleri devam eden Bir Zamanlar Çukurova Dizisi oyuncuları ve yapımcısına teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayarak kamera karşısına geçip kadına şiddete dur dediler. Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı olarak kadına şiddet insanlığa ihanettir felsefesiyle hareket ediyoruz. Bakanlık olarak her alanda kadınlarımızın güçlenmesi için var gücümüzle çalışmaktayız. Kadın gülerse dünya güler. Kadın hayatın yarısıdır. Beşiği sallayanın dünyayı sallayacağına inanan bir düşünceyle hareket etmekteyiz. Şiddetin her türlüsüne karşı çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız bu şekilde hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.