Bulak Mağarasının güzellikleri gün ışığına çıkarılıyor

19. ve 20.yüzyıldan kalma Türk ahşap mimarisinin en güzel örneklerinin sergilendiği Safranbolu ilçesine 5 km uzaklıkta bulunan Türkiye'nin 4. En uzun mağarası olan Bulak(Mencilis) mağarasını doğa araştırmacıları tarafından güzellikleri gün ışığına çıkartılıyor.

Unesco Dünya Mirası listesindeki Tarihi evleri ile ünlü Safranbolu'da, doğa araştırmacıları yer altının gizemli dünyasını araştırmak için yaptıkları inceleme gezisinde eşsiz manzaralar ile karşılaştıklarını belirten Doğa Araştırmacısı ve Fotoğraf Sanatçısı Cemil Belder; "Ben, Cemal Özbek, Ümit Çolakoğlu ve Bahadır Öztürk isimli arkadaşlarla birlikte yaklaşık 10 saat süren araştırma sonunda eşsiz güzellikleri fotoğraflama imkanı bulduk. Bu şelale ve travertenler yer kürenin ortalama 550 metre altında olup, ulaşmak için Safranbolu Bulak mağarası girişinden itibaren 3000 metrelik zorlu bir parkurdan ilerlemek gerekiyor. Ortam sıcaklığının 15 derece olduğu mağarada nem yüzde 70 seviyelerinde. Dozimetre (Geiger Counter) ile yaptığım iyonlaştırıcı parçacık radyasyon ölçümlerinde, mağara içinin yeryüzündekinden 3 kat daha az radyasyon yaymış olduğunu gördüm. Yer altı nehri su sıcaklığı 8 derece olup bölgemizde yaptığım diğer su kaynağı sıcaklıkları ile eşdeğerde olduğunu söyleyebilirim.

BU MAĞARANIN GİDİLEBİLEN SON NOKTASI...

Mağara içerisinde ilerlerken geçtiğim galerilerde lazer metre ile yaptığım ölçümlerde tavanın yüksekliği ortalama 15 metre olmakla beraber en yüksek 21 metre tavan yüksekliğini gözlemledim. Aynı zamanda barometrik hava basıncını sürekli kayıt altına aldığım parkurun tamamının yükselti haritasını çıkarmayı başardım. Kimi zaman yürüyerek kimi zaman tırmanarak ilerlediğimiz parkurda teknik malzemeler ile tırmanış ve inişler yaptık. Bazı noktalarda ortalama 45x25cm genişlik ebatına sahip ortalama 2-3 metrelik deliklerden inmemiz veya tırmanmamız gerekti. Mağara girişinden itibaren 2600 metre mesafesine kadar herhangi bir hava akımı yoktur. 2 bin 600 metredeki yer altı nehrinden itibaren hava akışı suyun geldiği yön istikametinde oluşmakta. Bu mağaranın gidilebilen son noktası itibari ile sahip olduğu uzunluk olarak Türkiye'nin en uzun 4. Mağarası kabul edilmekte. Çok daha kapsamlı ekipler ile yer altında kamp kurarak, su altı dalışları yaparak ve geçiş istasyonlar kurarak daha da uzak noktalara gidilebilir. Kim bilir belki de sahip olduğumuz sıralamada daha da üst kategorilere çıkarız." şeklinde açıklamada bulundu.

Ekip içinde bulunan 72 yaşındaki Ümit Çolakoğlu'nun bir ilke imza atığını belirten Belder; 72 yaşında ve 130 kilo olan dağcının, sadece iyi bir kondisyona sahip ortalama maksimum 90 kilogram olan bireylerin girebildiği rotayı teknik bilgi ve yetenekleri sayesinde ilerleyen yaşına rağmen tamamladığını sözlerine ekledi. Bulak Mağarasının yurt dışında daha iyi tanıtılıp mağara turizmine kazandırılması isteniliyor.