Cerrahi operasyon, cilt kanserini tamamen bitirebiliyor





"EN ÖNEMLİ TEDAVİ ERKEN TANIDIR"

Kötü huylu lezyonlar doğru tedavi ile bir ömür boyu nüks olmadan yaşayacağını belirten Dr. Zereyak, "Genel olarak birçok cilt kanseri tipi olmasına rağmen toplumda daha sık karşılaştığımız türlerin büyük çoğunluğunda erken tanı ve tedavi ile bir ömür nüks olmadan yaşanabilir. En önemli tedavi erken tanıdır. Bu noktada kötü huylu olan lezyonlar için tedavi şekli genelde cerrahi olarak belirlenir. Cerrahi uygulama acil bir girişim olmayıp çok beklemeden belli bir zamana aralığında yapılabilir. Cerrahi olarak çıkarılırken bir miktar sağlam dokudan da bir parça alınır ve laboratuvara gönderilen lezyon tekrar değerlendirilir. Eğer mevcut dokunun etrafında benzer dokular varsa aynı alandan bir miktar daha doku alınabilir ve belli süre içerisinden kontrol muayeneleri ile takip edilir. Tedavisi yapılan lezyonun bazı türleri hariç farklı yerlere sıçraması (metastaz) pek olası değildir. Cilt kanserlerinde tedavi yöntemi olarak cerrahi tercih edildiğinde en önemli nokta, cerrahi yöntemin fonksiyonel ve estetik açıdan en iyi sonucu verecek şekilde planlanmasıdır. Öncelikle deri üzerinde kesi yapılan her noktada mutlaka iz kalacaktır. Bizler tabi ki izin kalmaması için, dikkat çekmemesi için teknik ve medikal tedavi uygulama amacıyla hareket ederiz. Ancak burada yapılan cerrahi uygulama kanserli dokunun temizlemesi amacı taşıdığı için estetik kaygılar geri planda kalmaktadır. Bu noktada izlerden kaçınmak için cerrahiden ödün vermek tamamen yanlış bir yaklaşımdır" diyerek sözlerini tamamladı.