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Çiftlik evinde kan aktı

'da bir çiftlik evine giden iki sevgilinin tartışmasında kan aktı. Genç kadın suçunu itiraf ederek sevgilisini vurduğunu söyledi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:24 Son Güncelleme: 25.11.2020 09:24 ABONE OL
Çiftlik evinde kan aktı

Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı mahallesindeki ormanlık alanda bulunan bir çiftlik evine giden İsmail İlgi ile Zehra Y. burada bir süre vakit geçirdikten sonra aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çiftlik evinden çığlıklar ve silah sesleri duyuldu. Bölgede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Çiftlik evine giren polis ve sağlık ekipleri sevgilileri kanla içinde yatarken buldu. Müdahale edilen yaralılardan İsmail İlgi'nin hayatını kaybetti belirlenirken, yaralı Zehra Y ise hemen hastaneye kaldırıldı. Genç kadın verdiği ilk ifadede İsmail İlgi'yi kendisinin vurduğunu itiraf etti.

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Çiftlik evinde kan aktı
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