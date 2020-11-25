Dandanakan Savaşı tarihi ve önemi: Dandanakan Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Dandanakan Savaşı, bir devletin çöküşünü başlatan, bir devletin de resmi olarak kurulmasına yol açan önemli bir muharebedir. Ortaokuldan üniversiteye kadar birçok kademede Dandanakan Savaşı ders olarak işlenir. Derslerde anlatılan bilgilerin ötesinde bu savaş hakkında bilgi edinmek isteyenler, Dandanakan Savaşı nedenleri ve sonuçlarını araştırıyorlar. Peki, Dananakan Savaşı kimler arasında oldu ve Dandanakan Savaşı sonuçları ile nedenleri nelerdir?

DANDANAKAN SAVAŞI TARİHİ

Dandanakan savaşı 24 Mayıs 1040 yılında yapılmıştır ve 3 gün sürmüştür.

DANDANAKAN SAVAŞI NEDENLERİ VE SONUÇLARI

1040 senesinde gerçekleştirilen Dandanakan Savaşı Türk- İslam tarihi açısından en kritik muharebeler arasında yer alıyor.

Dandanakan savaşının nedenleri şöyle sıralanabilir:

Gazne Devleti'nin topraklarını güvence altına almak istemesi ve bunun için askeri alanda çalışmalarda bulunması.

Selçukluların siyasi olarak varlık göstermek istemesi ve resmi bir devlet olma niyeti.

Selçukluların genişleme ve devlet olma isteği üzerine Gaznelilerin üzerine yaptıkları saldırılar, buna karşılık Sultan Mesut'un Selçuk Devleti'ne cevap olarak sefer yapması.

Selçuklu Devleti'nin seferlere karşı kendisini, himayesindeki insanları ve topraklarını korumak istemesi bu savaşın nedenlerinden biridir. Ayrıca bu savaş, Selçukluların Horasan'ı fethetme isteği üzerine başlamıştır.

Dandanakan Savaşı'nın sonuçları ise şöyledir: