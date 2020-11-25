Doldur-boşalt yaparken öldürdü

İstanbul Tuzla'da eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ait tersanede korumasının silahından çıkan kurşun bir kişinin ölümüne neden oldu. Olay, dün 16.30'da Tuzla'da meydana geldi.İddialara göre; Yıldırım'a ait tersanede, koruma polisi A.Y.Y.'nin doldur-boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi odada bulunan ve tersanede şoför olarak çalışan Kerim Karahan'ı (30) kalbinden yaraladı. Tersanenin 100 metre yakınında bulunan özel hastaneye kaldırılan Karahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Koruma polisi, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze adli tıp morguna gönderildi. Şüpheli A.Y.Y. "Taksirle adam öldürmek suçundan" adliyeye sevk edildi.