Eğitim Bir Sen’den Kılıçdaroğlu’na dava

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere yönelik sarf ettiği "Hala bu hükümetin peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem" sözlerine Eğitimciler Birliği Sendikası'ndan (Eğitim-Bir-Sen) tepki geldi.

Konuyla ilgili SABAH'A açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın "Ana muhalafet lideri Kemal Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin sorunlarını konuşmak yerine iradelerini sorun olarak gösteren sözler sarf etmiştir. Bu sözler camiamızı derinden yaraladı. İrademize saygı duymayan ifade hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." dedi.

AĞIR HAKARET SÖZ KONUSU

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Eğitim-Bir-Sen olarak öğretmenlerin sorunları konuşulsun diye 81 ildeki öğretmenlerle bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenlediklerini anlatan Yalçın "Böyle bir günde Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerin taleplerini dile getirmek yerine iradelerini hedef alan bir açıklama yapması kabul edilebilir bir durum değildir. Ağır hakaret içeren bu sözler öğretmenlerimizi töhmet altına almış, eğitim camiasını yaralamış, tüm öğretmenleri üzmüştür. Öğretmenleri ayrıştıran, bu kutuplaştırıcı tavrı ve ifadeleri yargıya taşıyoruz." diye konuştu.

Eğitim Bir Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi de konuya ilişkin açıklamasında; "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler gününde tüm öğretmenleri töhmet altına alan kutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadeleri bizleri derinden üzmüştür. Öğretmen iradesine saygı duymayan ifadelerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Demek ki iktidara geldikleri takdirde bu faşizan tutumlar içerisinde olacaklarını gösterdiler. Öğretmenliğe saygı, öğretmenin iradesine saygı duymak ile başlar. Öğretmenler; öğretmen katilleri ile kol kola yürüyenleri değil, istiklal ve istikbal mücadelesi verenleri destekler. Bu nedenle öğretmenleri ayrıştıran, kutuplaştıran hakareti yargıya taşıyoruz." dedi.

İzmir Eğitim Bir Sen 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kaya ise; "Yaşanan bu talihsiz olay ile Kılıçdaroğlu iradeyi yok sayıyor. Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde toplumsal dayanışmanın önemini unutan Kılıçdaroğlu'nun sözlerini onur kırıcı ve üzücü buluyoruz. Konuyla ilgili genel merkezimiz dava sürecini başlattı. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, "Bir siyasi partinin genel başkanı bu hakkı, hukuku nereden buluyor, bir milyondan fazla öğretmenin iradesinin tapusu sana mı ait? Öğretmenliğe saygı, öğretmenin iradesine saygı duymakla başlar. Sendika genel merkezimiz kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup davacı olacaktır" dedi.