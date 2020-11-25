Son dakika haberi: Yaşlı kadın kabusu yaşamıştı! Şok gerçek ortaya çıktı: Meğer anahtarı veren kişi...

Olay, 18 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tek başına yaşayan Şerife Köse'nin evine giren kimliği belirsiz genç, yaşlı kadının ağız ve burnunu kapatarak, peçeteye döktüğü eteri koklatıp bayıltmaya çalıştı.
Kendisine direnen yaşlı kadını bayıltamayınca, belindeki bıçağı çıkararak, Köse'nin kolundaki 3 bileziği aldı.
"GELİR SENİ ÖLDÜRÜRÜM"
Şerife Köse'yi ölümle tehdit eden gaspçı, yaşlı kadının kolunda kalan diğer bileziği almayarak, "Polise haber verirsen gelir seni öldürürüm" dedikten sonra kayıplara karıştı. Köse, bir süre sonra polisi arayarak başından geçen olayı anlattı. Bunun üzerine gasp ekipleri olayı aydınlatmak için harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin Veysel Aydınlı olduğunu ve Mahmut Öğüt ile İlhan Korkmazer'in ona yardım ettiğini belirledi.
GASPI PLANLAYAN GELİNİN KARDEŞİ ÇIKTI
Şüphelilerin, merkez Sarıçam ilçesinde bir ev kiraladıkları ve burada saklandıklarını tespit eden polis, düzenlediği baskınla şüphelileri yakaladı. Mahmut Öğüt'ün Şerife Köse'nin gelininin erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Öğüt'ün, arkadaşlarına, "Üst katta oturan ablamın kayınvalidesinin çok fazla altını var. Evin anahtarlarını kopyalayıp, size vereceğim. Sonrasında altınları paylaşırız" dediği öne sürüldü. Aydınlı'nın eve girerek yaşlı kadını gasp ettiği, Korkmazer'in ise gözcülük yaptığı öğrenildi.
"BENİ YERE YATIRDI"
Yaşadığı korku dolu anları anlatırken olayın şokunu yaşayan Şerife Köse, "Oturduğum sırada koridorda birini gördüm. Ayağa kalkmak istediğim ancak beni yere yatırdı. Bezle burnumu kapatmaya çalıştı. Ama ben direndim. Bir süre sonra artık gücüm kalmayınca 'Ne varsa al götür, beni öldürme' dedim. Sonra bıçağı gösterip kolumdaki üç bileziği aldı. Kalan diğerini çıkaramadı. Polisi ararsam beni öldüreceğini söyledi. Hatta biri süre sonra Mahmut'u çağırıp, bileziklerimin çalındığını söyledim. O da aradı ama bulamadı" dedi.