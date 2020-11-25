Son dakika haberi: Yaşlı kadın kabusu yaşamıştı! Şok gerçek ortaya çıktı: Meğer anahtarı veren kişi...

"BENİ YERE YATIRDI"

Yaşadığı korku dolu anları anlatırken olayın şokunu yaşayan Şerife Köse, "Oturduğum sırada koridorda birini gördüm. Ayağa kalkmak istediğim ancak beni yere yatırdı. Bezle burnumu kapatmaya çalıştı. Ama ben direndim. Bir süre sonra artık gücüm kalmayınca 'Ne varsa al götür, beni öldürme' dedim. Sonra bıçağı gösterip kolumdaki üç bileziği aldı. Kalan diğerini çıkaramadı. Polisi ararsam beni öldüreceğini söyledi. Hatta biri süre sonra Mahmut'u çağırıp, bileziklerimin çalındığını söyledim. O da aradı ama bulamadı" dedi.