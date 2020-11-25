Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Evde bırakılan çocuklar yangın çıkardı: Komşular yetişti

Evde bırakılan çocuklar çıkardı: Komşular yetişti

’da evde yalnız bırakılan iki çocuk televizyonu açmaya çalışırken çıkardı. Çocukları komşular kurtardı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 14:35 ABONE OL
Evde bırakılan çocuklar yangın çıkardı: Komşular yetişti

İstanbul'un ilçelerinden Kağıthane'de binanın birinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangını annesi tarafından evde bırakılan iki çocuğun televizyon fişini takarken meydana gelen patlama sonucu yangının meydana geldiği çocukların komşular tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

Kağıthane Gürsel Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde bulunan dört katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangının Suriyelilerin kaldığı dairede aile üyeleri çalışmak için işe gidince iki çocuk evde yalnız bırakması ve çocukların televizyonun fişini takarken meydana gelen patlama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Yanan dairede mahsur kalan ve büyük korku yaşayan çocuklar, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Çocuklar komşuya götürülürken olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bırakılan çocuklar yangın çıkardı: Komşular yetişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA