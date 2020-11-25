Evde bırakılan çocuklar yangın çıkardı: Komşular yetişti

İstanbul'un ilçelerinden Kağıthane'de binanın birinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangını annesi tarafından evde bırakılan iki çocuğun televizyon fişini takarken meydana gelen patlama sonucu yangının meydana geldiği çocukların komşular tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

Kağıthane Gürsel Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde bulunan dört katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangının Suriyelilerin kaldığı dairede aile üyeleri çalışmak için işe gidince iki çocuk evde yalnız bırakması ve çocukların televizyonun fişini takarken meydana gelen patlama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Yanan dairede mahsur kalan ve büyük korku yaşayan çocuklar, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Çocuklar komşuya götürülürken olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.