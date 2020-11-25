Gaziantep’te fuhuş operasyonu

Gaziantep'te polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yaptırılan 11 kadın hakkında da işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yapan" 4 kişiyi gözaltına aldı. Fuhuş yaptırılan 11 kadına da işlem yapılan operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda fuhuş müşterileriyle iletişimde kullanılan 13 cep telefonu, 6 sim kart, bir adet yarı otomatik tüfek ve 11 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.